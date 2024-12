Gouvernement Sonko 2 : Liste des Ministres nommés

M. OUSMANE SONKO : PREMIER MINISTRE

_______________

1. M. MARY TEUW NIANE : Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République

_______________

2. M. OUMAR SAMBA BA : Ministre secrétaire général du gouvernement

_______________

3. Mme . *YACINE FALL Ministre de intégration africaine et des affaires étrangères .

_______________

4. M. Général BIRAME DIOP Ministre des forces armées.

_______________

5. M .*OUSMANE DIAGNE : Garde des Sceaux, Ministre de la Justice

_______________

6. M. Général JEAN BATISTE TINE : Ministre de L'intérieur et de la sécurité publique.

_______________

7. M.BIRAME SOULEY DIOP: Ministre des énergies, du pétrole et des Mines.

_______________

8. M. ABDOURAHMANE SARR : Ministre de l'économie, du Plan et de la Coopération.

_______________

9. M. CHEIKH DIBA Ministre des finances et du Budget.

_______________

10. M. YANKHOBA DIÉMÉ : Ministre des Infrastructures , des transports terrestres et aériens.

_______________

11. M. DAOUDA NGOM: Ministre de l'environnement et de la Transition écologique.

_______________

12. M.MOUSTAPHA NDIACK SARÉ : Ministre de la Formation professionnelle, porte parole du gouvernement.

_______________

13. M. CEIKH TIDIANE DIEYE: Ministre de l'hydraulique et de l'assainissement.

_______________

14. M.ALIOUNE SALL: Ministre de la communication et des télécommunications.

______________

15. M ELHADJI ABDOURAHMANE DIOUF. Ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation.

_______________

16. M.SERIGNE GUEYE DIOP : Ministre de L'industrie et du Commerce.

_______________

17. Mme FATOU DIOUF : Ministre des Pêches, des infrastructures Maritimes et portuaires

_______________

18.Mme MAÏMOUNA DIEYE: Ministre de la Famille et des solidarités.

_______________

19. M. ABASS FALL : Ministre du travail, de l'emploi et des relations avec les institutions.

_______________

20. M.MOUSSA BALLA FOFANA: Ministre de l'urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires.

_______________

21. M. MOUSTAPHA MAMBA GUIRASSY : Ministre de l'éducation nationale.

_______________

22. M. IBRAHIMA SY : Ministre de la santé et de l'action sociale.

_______________

23. M. OLIVIER BOUCAL: Ministre de la fonction publique et de la réforme du service public.

_______________

24. Mme KHADY DIENE GAYE Ministre de la Jeunesse des sports et de la culture.

_______________

25. M. MABOUBA DIAGNE: Ministre de l'agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage.

_______________

27. M. ALIOUNE DIONE : Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. ____________

28. M.MOUNTAGA DIAW: Ministre du Tourisme de l'artisanat. ____________



LES SECRÉTAIRES D'ÉTAT

____________

1. M. AMADOU CHERIF DIOUF: Secrétaire d'état aux sénégalais de l'extérieur. ____________

2. M.IBRAHIMA THIAM: Secrétaire d'état aux petites et moyennes industries. ____________

3. M. MOMATH TALLA NDAO: Secrétaire à l'urbanisme et au logement. ____________

4. M. ALPHA BA: Secrétaire d'état aux coopératives et à l'encadrement paysan.

____________

5. M.BACARY SARR: Secrétaire d'état à la culture , aux industries créatives et au patrimoine historique.