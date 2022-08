Gouvernement d’unité nationale: Le PDS se démarque et réitère son ancrage dans l’opposition Nafissatou Diallo, responsable de la communication de la formation libérale et députée nouvellement élue de Wallu Sénégal, rejette toute entrée du Pds dans un éventuel gouvernement élargi. D’après elle, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) réitère son ancrage dans l’opposition.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Août 2022 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

Nafissatou Diallo soutient sans ambages, que « le PDS rejette toute idée d’entrer dans un gouvernement d’unité nationale parce qu’il est dans une coalition. Et toute décision sera prise en concertation avec ses alliés ”.



« Le PDS rejette toute forme d’entrisme tant qu’il n’y a pas de discussions avec Wallu et Yewwi (sur le sujet). Si Macky Sall s’amusait à venir voir seulement le PDS, il serait rejeté. Personne ne passera pas par nous pour faire la politique « du diviser pour mieux régner .»



« Personne ne passera par le PDS, sous prétexte de retrouvailles d’une famille libérale, pour diviser l’opposition », insiste Nafissatou Diallo, dans les colonnes de "L’Observateur" de ce lundi.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook