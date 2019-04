Gouvernement: la nomination de Cheikh Oumar Hanne remise en question Des voix s’élèvent de plus en plus pour dénoncer la nomination de Cheikhou Oumar Hanne au poste de ministre de l’Enseignement Supérieur. Aussi bien dans le landernau politique qu’auprès de l’opinion publique, l’incompréhension de ce choix semble être le sentiment le mieux partagé. Et tous mettent en relief le rapport de 2014-2015 de l’Ofnac qui avait épinglé l’ancien Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD).

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2019 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

L’Ofnac qui avait relevé plusieurs faits et manquements, avait également fait certaines recommandations concernant l’ancien patron du Coud.



Autant de considérations qui suscitent aujourd’hui des interrogations, après la nomination de Cheikhou Oumar Hanne dans le gouvernement Macky Sall 2.

