Grâce à une bague mystique et un talisman, Modou Mbaw envoûte sa victime et lui extorque 1.700.000 francs Cfa Poursuivi pour charlatanisme et escroquerie, Modou Mbaw nie les faits qui lui sont reprochés et mouille un certain Abdourahmane Barry, à qui il prétend avoir versé l’intégralité de l’argent soutiré à leur victime.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 10:23 | | 0 commentaire(s)|

Ibrahima Mboup n’aurait jamais souhaité rencontrer le sieur Modou Mbaw, qui l’a complètement appauvri. Le mois dernier, alors qu’il conduisait son fils dans un « daara » avec internat à Touba, un homme l’a abordé. Après les salamalecs, il lui a parlé des risques liés à son métier de boucher.



Au terme de leurs échanges, l’inconnu lui a remis de l’eau prétendument bénite, un talisman et une bague en argent, en lui conseillant de ne jamais l’enlever. Pour le remercier de cette sollicitude, Ibrahima Mboup lui a remis huit mille francs, sans savoir qu’il venait d’ouvrir la voie qui le mènerait vers la déchéance.



Le lendemain, l’escroc lui demande de lui remettre 50. 000 FCfa. Sans chercher à savoir, le boucher lui donne l’argent exigé. Sachant que sa victime est sous son emprise, le « bienfaiteur » lui exige quelques heures après la somme d’un million cinquante mille (1.050.000) FCfa. Le sieur Mboup vide son compte et remet la somme demandée à l’escroc.



Ce dernier, décidément insatiable financièrement, passe chez sa « proie » et lui réclame encore 200.000 francs Cfa. Un autre jour, il se pointe vers les coups de 08 heures du matin pour exiger 400.000 francs Cfa. Mboup s’exécute encore. La dernière remise était destinée, selon l’escroc, à faire des sacrifices pour son compte. Pour ce faire, le charlatan monte la barre très haut et exige 2. 500.000 francs Cfa.



Malheureusement pour lui, ce coup-ci, Ibrahima Mboup ne disposait pas de cette somme. « Je me suis alors rendu auprès de mon gestionnaire de compte, pour contracter un prêt. C’est ainsi que ce dernier m’a demandé de lui remettre les documents de ma maison en guise de garantie. N’ayant pas de solution, je suis allé voir un autre ami marabout à qui j’ai expliqué ma situation afin qu’il me prête de l’argent. C’est lui m’a fait savoir que j’étais mystiquement atteint et que je suis tombé dans le piège de charlatans arnaqueurs », a raconté l’infortuné boucher aux enquêteurs.



Ayant retrouvé ses esprits, il contacte l’individu qui le rackettait et lui demande de venir récupérer l’argent demandé. L’individu rapplique sans se faire prier et, est appréhendé avant d’être conduit à la police.



Démasqué, il prétend qu’il remettait l’argent extorqué à son patron, un certain Abdourahmane Barry. « Tout l’argent que j’ai reçu du sieur Ibrahima Mboup, je l’ai versé au nommé Abdourahmane Barry, charlatan établi à Pikine. La seule chose que je reconnais dans cette affaire, c’est d’avoir mis en rapport la victime avec le nommé Abdourahmane Barry », s’est-il défendu. Après être passé aux aveux, Modou Mbaw, le charlatan, a été arrêté et déféré au parquet tandis que son supposé acolyte est activement recherché.













Le Témoin



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook