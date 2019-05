Grâce accordée à Woury Diallo, trafiquant de médicaments: Les pharmaciens en grève mercredi prochain Les pharmacies seront fermées mercredi prochain. C'est la mesure radicale décrétée par l'Ordre des pharmaciens à la suite de la grâce scandaleuse octroyée au trafiquant de faux médicaments Amadou Woury Diallo, informe "Libération".

L’Ordre des pharmaciens a adopté une mesure radicale pour dénoncer la grâce accordée au trafiquant de faux médicaments Amadou Woury Diallo. Condamné et écroué à Diourbel, ce dernier a été gracié alors que son dossier était pendant devant la Cour d'appel. Une affaire qui a choqué l'opinion. Les pharmaciens encore plus.



A la suite d'une assemblée générale tenue samedi, l'ordre a décrété que toutes les officines seront fermées mercredi prochain. Un sit-in sera également organisé en plus d'autres actions. Plusieurs organisations de la Société civile ont exigé une enquête judiciaire pour cerner les conditions dans lesquelles cette grâce a été accordée à ce ressortissant guinéen, qui a quitté le pays depuis lors, alors que ses complices présumés sont toujours en prison.

