Grâce du 3 avril : Khalifa n’a pas voulu faire la demande

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 08:34 | | 1 commentaire(s)|

Khalifa Sall n’a pas été gracié le 3 avril dernier. Mais il n’est pas le seul, car Mbaye Touré, qui était très attendu sur la liste ainsi que Yaya bodian, non plus.



Selon des sources, l’ex-maire de Dakar n’a pas fait la demande, mais ses deux codétenus avaient écrit. Sans succès…











Les Echos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos