Grâce présidentielle: Le "Ndéweneul" XXL de Macky Sall à Luc Nicolaï Parmi les 674 graciés du Président Macky Sall, figure un autre moins célèbre, en la personne du promoteur Luc Nicolaï. Laissé libre une première fois, il était retourné en prison depuis décembre dernier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juillet 2020 à 15:46 | | 0 commentaire(s)|

Condamné à 5 ans de prison dont un (1) an avec sursis, dans l’affaire de la drogue du Lamantin Beach, Luc Nicolaï avait entamé une grève de la faim pour demander à être transféré à Mbour afin de rester auprès de sa famille.



Son voeu est exaucé par le Président de la République, Macky Sall et après la Tabaski, sûr que les regards seront tournés vers les deux lutteurs, Modou Lô et Ama Baldé dont le combat avait été ficelé par Luc Nicolaï.



