Grâce présidentielle : la libération de Khalifa Sall annoncée avant la Tabaski Alors que les proches de l’ex-maire de Dakar affichent un grand optimisme en vue de la libération de Khalifa Sall, le journal "Enquête" est quant à lui, plus affirmatif et annonce de l’ex-édile de la capitale va bénéficier d’un grâce présidentielle avant la fête de la Tabaski, ce 12 août.

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 09:55 | | 0 commentaire(s)|

Le journal qui se fie à certains proches de l’homme fort de Grand-Yoff, ajoute que cette décision vise également la décrispation de la situation politique, quelque peu exacerbée par le scandale sur le pétrole et le gaz.



Khalifa Sall est en prison depuis 2 ans, pour détournement de 1, 8 milliard dans le cadre de la caisse d’avance de la mairie de Dakar.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos