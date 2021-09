Grand « Juju »: 300 circoncis vont sortir du sacré à Kolda La sortie du bois sacré démarre ce jeudi, à Kolda (sud), pour 300 circonscris du grand ‘’Juju’’ (grande circonscription en milieu mandingue). Après une retraite de plusieurs semaines qui leur ont permis de s’imprégner des valeurs traditionnelles, les initiés vont pouvoir regagner leur famille et retrouver une vie plus ordinaire.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

Leur sortie du bois sacré se fera sur trois jours, lesquels seront rythmés par des activités mettant à l’honneur la culture mandingue. ‘’Nous préparons la sortie des initiés du grand juju ou la grande circoncision qui, cette année, concerne 300 enfants et les activités pour ce grand événement culturel se déroulent du 30 septembre au 3 octobre.



Aujourd’hui, nous avons organisé un panel sur l’histoire du Gabou [ancien royaume] et la culture mandingue’’, a expliqué l’acteur culturel Sadik Sall, ancien professeur d’histoire et de géographie et membre du comité d’organisation.



D’après Aps, cette manifestation culturelle est placée sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop.



Les prochaines 72 heures seront donc mises à profit pour mettre en exergue toutes les facettes de la culture mandingue, à travers notamment la sortie du Kankourang.



Après une longue pause depuis le début des années 1970, le grand juju a été ressuscité depuis une dizaine d’années, à l’initiative du défunt conseil régional de Kolda et en partenariat avec le ministère de la Culture.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos