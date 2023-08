Grand Magal 2023 : Sonatel renforce son dispositif à Touba

Selon un communiqué de presse, le renforcement du dispositif de Touba cette année, se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et internet avec une couverture mobile accentuée sur 28 nouveaux sites et 54 rajouts de technologies sur les sites existants de Touba.



«De même, la couverture réseau en 4G++ de l’autoroute « Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de crédit de communications gratuites illimix pour le comité d’organisation ainsi que le déploiement de la connectivité dans les Espaces Presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le Grand Magal », lit-on dans le document.



La même source ajoute que le renouvellement de l’engagement citoyen de Sonatel s’intensifie cette année avec une contribution de 300 millions de FCfa faite par la Fondation Sonatel pour les travaux de connectivité de l’Université de Touba ainsi que 2 ambulances offertes. L’approvisionnement en eau potable dans la ville sera maintenu avec le don de 50 bâches d’eau de 5m3.



Des ateliers de formation et acculturation au numérique par Orange Digital Center pour les jeunes de Touba, les Daaras, les journalistes ou encore des porteurs de projets sont également prévus.



De même, un appui sera fait à la Commission hygiène & environnement du Magal dans le cadre de la politique de gestion des déchets avec un don de matériel d’assainissement. Tout ceci vient en sus des traditionnels « berndel ak Orange » avec une innovation généreuse de Orange Money cette année qui met à disposition du grand public des bus climatisés et installe des « Wagnou Magal » pour offrir des repas.



Ce dispositif a pour objectif d’être au plus près des populations dans une démarche de toujours « Amal Ñjariñ Askan Wi ». Sonatel a fortement renforcé ses capacités réseaux pour offrir aux pèlerins une expérience client incomparable dans tous les domaines (services voix, Sms, internet, Orange Money). En plus, pour le très haut débit mobile, il y a la généralisation de la 4G++ pour offrir une vitesse de connexion et plus de confort utilisateur.



«C’est respectivement 28 nouveaux sites 2G/3G/4G+ rajoutés cette année au dispositif technique du Magal et 54 ajouts de technologies sur des sites existants de Touba (rajout de couche LTE2600). Toutes ces opérations traduisent de fortes hausses de capacités pour renforcer la couverture et préparer le réseau au pic de trafic attendu le jour de l’évènement. Ceci se matérialisera avec un total de 492 stations 2G/3G+/4G++ pour la couverture de la zone Magal », informe la Sonatel.



