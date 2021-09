Grand Magal de Touba: 18 Safar sera célébré le dimanche 26 septembre 2021

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Septembre 2021 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

L’observation de la lune a été effectuée à Touba pour le début du mois de Safar (celui du Grand Magal). La lune n’a pas été aperçue. Le Jeudi marque le 1er safar et le 18 safar se fêtera le dimanche 26 septembre 2021.



Le Magal de Touba est la plus importante fête religieuse de la confrérie mouride du Sénégal. Il commémore le départ en exil au Gabon du fondateur de la confrérie, Cheikh Ahmadou Bamba, en 1895.



Il est célébré à Touba depuis 1928.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos