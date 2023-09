Grand Magal de Touba/ Après son énorme soutien aux Baye Fall de Pallén: Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des Finances et du budget, béni Mamadou Moustapha Bâ, Ministre des Finances et du budget, s’est illustré à la 129e édition du Grand Magal de Touba. Très discret, l’argentier de l’Etat sénégalais a posé des actes d’une extrême générosité à l’endroit de la Communauté Baye Fall de Pallen, lignée de Mame Cheikh Ibra Fall.

La générosité des hommes, épris de valeurs religieuses se manifeste lors des évènements exclusivement, religieux. L’appui financier, matériel et l’engagement du Ministre des Finances et du budget, Mamadou Moustapha Ba auprès de la Communauté Baye Fall de Pallèn est sans conteste, un signe de foi religieuse.



Personne n’imaginer qu’il entretenait des rapports si étroits avec la communauté Baye Fall de Pallen. Mais, voilà, contre toute attente, l’homme très généreux dans l’effort a fortement contribué pour rendre mémorable le Grand Magal de Serigne Touba.



Au delà des excellentes relations, découvre-t-on, Mamadou Moustapha Bâ, demeure un soutien incommensurable de Pallen. Malgré ses lourdes charges et responsabilités étatiques, il a encore été aux côtés de ses amis durant ces moments de ferveur religieuse.



Ainsi, la communauté Baye Fall de Pallén, appréciant merveilleusement, ses actions pérennes ont encore une fois, béni Mamadou Moustapha Bâ .



