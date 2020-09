Grand Mbao: Un blessé après l'explosion de l'usine à gaz

Les habitants de Grand Mbao ont eu un réveil brutal ce vendredi 04 septembre 2020. Selon Igfm qui donne l'information, c'est l’usine à gaz située à l’entrée de cette commune d'arrondissement de Pikine, qui a pris feu faisant un blessé évacué par les sapeurs pompiers.



« Vers les coups de 07 heures du matin que nous avons entendu des bruits bizarres faisant penser à un choc, mais c’était plutôt une explosion de bonbonnes de gaz », explique une source d'igfm. Elle ajoute: « Mais le feu s'est vite propagé avec des explosions à n'en plus finir ».



Après plusieurs tentatives, les soldats du feu sont finalement arrivés sur les lieux après le coup de fil d'un gendarme qui était sur place. Et les feux ont été vite maîtrisés, plus de peur que de mal. A noter qu'il y eu un blessé, le fils d'un transporteur venu pour le chargement de son camion. Il a eu des brûlures sur le bras et le visage. « J’étais tellement sous le choc que je n’ai pas eu le réflexe de prendre des photos », renseigne ce témoin des faits.

