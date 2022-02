Grand Médine - Cambérène -Malika Les impactés du Brt prêts à l’affrontement Les populations de Grand Médine, Cambérène et Malika impactées par le Brt sont dans tous leurs états. Empêchés par la Dscos de construire les parcelles qui leur ont été remises à Malika, elles n’excluent pas l’affrontement avec les éléments du colonel Saboury Ndiaye.

La tension est très vive sur le site de recasement des impactés du Brt. Selon les bénéficiaires des Parcelles, ils sont empêchés de procédure à leur construction. Abdoulaye Hann, 81 ans, fait partie des impactés en colère. Il raconte avoir été obligé de quitter son domicile de Grand Médine à cause du Brt.



«J’ai réussi après des années de labeur, à construire une maison à Grand Médine. Mais, avec le Brt, elle m’a été expropriée en contrepartie d’une indemnisation en espèce et d’une parcelle de recasement». Ce vieillard révèle que depuis qu’il a quitté sa maison de Grand Médine, qui a été rasée, il peine à construire sa parcelle de Malika.



«J’avais commencé mais les éléments de la Dscos sont venus m’intimer l’ordre d’arrêter. Tous les matériaux que j’ai achetés sont en train d’être volés avec l’arrêt du chantier», se désole Vieux Hann.



Il est confirmé par Ndiogou Guèye, cidevant président des impactés du Brt, qui réclame justice pour tous les impactés. Pour se faire entendre, une série de manifestations est prévue dans les jours à venir. La première est retenue pour le 14 février prochain de 8h à 10h à Malika. Le point de départ sera le Terminus Malika et l’arrivée, le Point Vdn 3.



Une autre manif pour les impactés de Cambérène, se tient le 18 février courant entre 17h et 19h sur l’itinéraire : Pont d’échange de Grand Médine à Rond-point Case Bi. Et enfin, le 21 février à Cambérène. Que ce soit à Grand Médine, Cambérène ou Malika, les impactés dénoncent une oppression à travers l’intervention de la Dscos qui les empêche de construire leurs parcelles. Alors que celles-ci leur ont été remises dans le cadre de la procédure d’indemnisation, informent-ils.



Outre ces manifs, ils menacent de vilipender le Sénégal auprès des partenaires au développement, des organismes de défense des droits de l’homme en insistant sur l’imminence d’affrontements entre eux et les éléments de la Dscos.



Pour rappel, Alioune Badara Samb, à l’époque préfet de Dakar, avait déclaré pour les impactés de Grand Médine, que l’État a dégagé un montant de près d’un demimilliard Cfa. À cela, précisait-t-il, vont s’ajouter des parcelles qui seront mises à leur disposition. Si cela est fait, les bénéficiaires sont pour le moment, dans l’impossibilité de les construire.

