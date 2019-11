Grand Méine: Le meurtrier de Serigne Bara Djigueul arrêté Le meurtrier de Serigne Bara Djigueul a été arrêté par les éléments du commissariat de police des Parcelles assainies, le lendemain de son acte criminel. Devant les enquêteurs, il a regretté son acte tout en soulignant avoir agi par légitime défense car la victime avait voulu s’en prendre à lui.

Dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier, la police des Parcelles Assainies a été informée d’un meurtre au quartier Grand Médine à 50 mètres de la pharmacie Mountaga en allant vers le stade Léopold Sédar Senghor. Une fois sur les lieux, les limiers ont trouvé un individu gisant sur la voie publique. L’enquête de proximité menée a permis de trouver un témoin oculaire du nom de S M Nd, professeur au Lycée moderne de Dakar (LYMODAK).



D’après ce témoin, c’est vers les coups de 2 heures du matin qu’il a eu écho d’une altercation ayant opposé la victime, Baye Serigne Djigueul, et le mis en cause Ibrahima Thiam. Selon ce témoin oculaire, les échanges verbaux étaient houleux entre les deux protagonistes qu’il suivait avant de les perdre de vue à l’angle d’une ruelle qu’ils venaient d’emprunter. «Lors de la dispute, j’ai entendu le mis en cause Ibrahima dire à la victime ‘’Boulma déllo ndeyame Kasso’’. C’est après qu’il a donné à sa victime le coup fatal», raconte le témoin.



