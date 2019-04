Grand Tortue / Ahmetim (GTA) ou les belles promesses du « GAS-TO-POWER »

Le Président de la République a reçu jeudi le PDG de Kosmos Energy au cours d’une audience importante en compagnie de Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des Energies et aussi de Mamadou Faye, le DG de Petrosen. Selon une source proche de la Présidence, l’entretien a notamment porté sur l'état d'avancement du projet de l’exploitation du gisement gazier GTA (Grand Tortue Ahmeyim) que se partagent le Sénégal et la Mauritanie. C’est assurément l’une des plus prometteuses découvertes mondiales, qui pourrait changer radicalement la croissance de l’économie sénégalaise dans la fourchette 2022-2024-2026.



Techniquement, le Grand Tortue / Ahmetim (GTA) (gaz) sur le bloc SOP est un champ transfrontalier offshore situé à 120 km des côtes sénégalo-mauritaniennes et à une profondeur d’eau de plus de 2 800 mètres. Pour 2022-2026, l’Etat sénégalais, sous l’impulsion du président Macky Sall, veut relever le défi de s’attaquer aux défis de la sécurisation de la production et de l’approvisionnement du pays en énergie en quantité, en qualité suffisantes et au moindre coût et celui de la maximisation de façon saine et durable les retombées socio-économiques dans le pays.



Et cela passera aussi par la mise en œuvre de la stratégie « gas-to-power » pour substituer le fioul, sans oublier la création de nouvelles capacités de production fonctionnant au gaz dès 2022-2023. Cette nouvelle politique énergétique envisage le recours à grande échelle au gaz naturel liquéfié (GNL) comme source d'énergie fossile moins polluante que le pétrole ou le charbon.



Cette solution permet ainsi « une diversification du mix énergétique et une réduction des risques économiques liés au cours du pétrole devenu volatile, tout en compensant les rendements inégaux des énergies renouvelables ».



Or, Grand Tortue Ahmeyim demeure la principale découverte gazière en Afrique depuis celle du champ égyptien de « Zohr » en 2015. En perspective de sa mise en exploitation qui pourrait intervenir dès 2021 et la production en 2022, Grand Tortue Ahmeyim nourrit de belles promesses économiques pour le Sénégal et la Mauritanie qui pourraient ainsi se hisser dans le cercle fermé des puissances gazières africaines. En effet, ce champ hors norme recèlerait 450 milliards de m3 de gaz, soit l'équivalent de 15% de la richesse gazière d'un pays comme le Nigeria.



Toutefois, en toute responsabilité, le Sénégal de Macky Sall et la Mauritanie de Mohamed Ould Abdel Aziz ont décidé de développer et d’exploiter conjointement ce champ dans le cadre d’un accord inter-Etats avec une répartition initiale de 50%/50% des ressources, comme le prévoit les accords signés le 09 février 2018.



Consortium BP-KOSMOS-PETROSEN



En réalité, ce champ transfrontalier offshore, situé à 120 km des côtes sénégalo-mauritaniennes et à une profondeur d’eau de plus de 2 800 mètres, est actuellement détenu par un consortium composé de BP (60%), KOSMOS (30%) et PETROSEN. La société sénégalaise détient 10% avec une option de monter sa part de participation à 20% jusqu’à 6 mois après la décision finale d’investissement (FID)).



Ce gisement est prometteur puisque les ressources probables récupérables sont de l’ordre de 20 TCF (Tri billion Cubic Feet), soit environ 560 milliards de mètres cubes de gaz naturel.



2,3 millions de tonnes par an de gaz naturel liquéfié en 2022



C’est pourquoi le développement de ce champ transfrontalier offshore est prévu techniquement en trois phases. La première consistera à une mise en exploitation de 2,3 millions de tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022, avec une provision de 70 millions de pieds de gaz par jour (mmscfd) prévue pour la consommation domestique (soit 35 mmscfd pour chaque Etat). Pour la deuxième et troisième phase, il sera question de la mise en exploitation de 3,4 mtpa de GNL par phases, prévue respectivement en 2024 et en 2026.



Massène DIOP



