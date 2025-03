Grand-Yoff : Démantèlement de huit dépôts illégaux de médicaments

L’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP) a annoncé, mardi, avoir démantelé huit dépôts illégaux de médicaments dans le marché de Grand-Yoff, à Dakar, lors d’une opération au cours de laquelle huit individus ont également été interpellés, rapporte l"APS.



Dans le cadre de la lutte contre le trafic et la contrefaçon de médicaments, l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP), en collaboration avec la Brigade nationale de lutte contre le piratage et la contrefaçon, a mené ce mardi une opération de contrôle sur le marché de Grand-Yoff, a indiqué l’ARP, dans un communiqué parvenu à l’APS.



Cette action a permis de démanteler huit dépôts illégaux, aboutissant à la saisie d’une importante quantité de médicaments prohibés, selon elle.



La même source précise que ces médicaments prohibés, qui ont été saisis, sont constitués d’antalgiques, d’anti-inflammatoires, d’antihistaminiques, d’aphrodisiaques, ainsi que de produits contenant divers principes actifs, notamment des anabolisants sous forme de sirop.



L’ARP rappelle que cette action s’inscrit dans le cadre d’une opération conjointe des pharmaciens inspecteurs et des Forces de l’ordre de la lutte contre les ‘’médicaments falsifiés’’ à Grand-Yoff.



Dans son communiqué, elle réaffirme son engagement à éradiquer la vente illicite de médicaments, afin ‘’ d’assurer à la population, l’accès à des produits de santé sûrs et conformes aux normes en vigueur ’’.



L’ARP rappelle en outre aux citoyens, l’importance de se procurer leurs traitements exclusivement auprès des structures pharmaceutiques agréées et les encourage à signaler toute activité suspecte, poursuit le texte, indique l'APS.