Grand-Yoff: Le dealer D. Bâ tombe dans un bar Elargi récemment de prison, le dealer D. Bâ ne veut pas rompre les amarres avec le milieu interlope de la drogue. Usager et trafiquant de stupéfiants, D. Bâ est encore tombé dans les filets de la police de Grand-Yoff, qui lui a délivré un ticket gratuit pour la prison de Rebeuss. En effet, explique "L'As", il a été alpagué avec de la cocaïne près d’un bar où il avait établi son quartier général, en vue de ravitailler ses clients.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Avril 2022 à 11:40

Connu des services de police et élargi récemment de prison pour vente de drogue, le commerçant D. Bâ ne veut pas se repentir. Il continue de mener ses activités illicites pour s’enrichir. Et il a choisi un bar où il prend son verre, dans l’espoir d’y rencontrer ses clients et de les ravitailler. Mais D. Bâ ne savait pas que les hommes du Commissaire Abdou Sarr le filaient et surveillaient ses moindres déplacements. Dans la nuit du 2 au 3 avril dernier, il se rend comme à l’accoutumée à son bar habituel, pour prendre un verre.



Tout allait bien pour D. Bâ qui, de temps en temps, téléphone accroché à l’oreille, sortait du bar pour câbler ses clients. Malheureusement pour lui, il ne savait pas que les limiers de Grand-Yoff, dont ceux de la Brigade de Recherches, rôdaient dans les parages. Au bout de quelques minutes d’observation, ces derniers sont entrés en action pour procéder à l’interpellation de D. Bâ. Lorsqu’ils l’ont palpé, les flics ont trouvé sur lui 10 petits sachets contenant une poudre blanche. Interrogé, D. Bâ a refusé la paternité de la drogue.



N’empêche, les limiers de Grand-Yoff ont adressé une réquisition à la Direction de la police technique et scientifique (Dpts), qui a attesté que les 10 sachets contenaient du chlorhydrate d’héroïne, stupéfiant dépresseur du système nerveux central, coupé à la phénacitine. Suffisant alors pour que D. Bâ soit placé en garde-à-vue, avant d’être déféré au parquet pour détention et trafic d’héroïne.

