Grand-Yoff: Une affaire d'infanticide secoue ses habitants Une nouvelle affaire émeut la population de Grand-Yoff. Une femme est accusé d’acte infanticide sur son nouveau-né de sexe féminin.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Novembre 2021 à 17:02 | | 0 commentaire(s)|

Une femme âgée de 27 ans, nommée Y. Bakhoum, a tué son nouveau-né de sexe féminin au quartier Gazelle de Grand-Yoff. Elle aurait commis cet infanticide quelques instants après avoir accouché. Et pour cacher son bébé, Y. Bakhoum l’a mis dans un seau de peinture.



Mis au courant, les gendarmes se sont rendus sur les lieux et y ont retrouvé, la femme allongée dans un lit, près du seau de peinture qui contenait son bébé. Malgré le sang retrouvé sur les lieux, elle a nié en bloc avoir accouché, avant de passer aux aveux.



Selon ses dires, elle a accouché sans aucune assistance . A l’en croire, elle l’a laissé dans le seau car « l’enfant est mort-né ». Toutefois, une fouille dans sa chambre et la découverte de preuves irréfutables, dont le corps du bébé, avaient fini de l'enfoncer.



Et, il ressort des informations issues des conclusions médico-légales que le nouveau-né est décédé à la suite d’une asphyxie. Il était donc bien vivant après l’accouchement.



Après l’enquête, Y. Bakhoum a été déférée au Parquet de Dakar pour infanticide.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos