Grand pont de Foundiougne : Une large passerelle économique d’un coût de 45,2 milliards de FCFA

« D’un coût global de 45,2 milliards de Francs CFA, les travaux du pont de Foundiougne ont été financés par l’État du Sénégal avec le concours de la République populaire de Chine à travers Eximbank Chine. Pendant la phase des travaux, près de 2000 emplois ont été créés dont 500 emplois directs et 1500 emplois indirects », renseigne le Bureau d’information gouvernementale (Big).



La conception du Pont, précise-t-on, a tenu compte de la présence du Port de Foundiougne-Ndakhonga et prend en compte les contraintes de navigabilité pour garantir la continuité du fonctionnement du port de Kaolack notamment une hauteur libre de franchissement de 28 mètres et une largeur de 2x40 mètres chenal navigable. C’est un ouvrage qui s'étend sur 1600 mètres de long, 11,4 mètres de large.



Selon le Big, la stratégie du Gouvernement du Sénégal pour améliorer les transports et les déplacements des personnes et de leurs biens dans le cadre du Pse est de consolider le réseau routier et particulièrement les routes à caractère intégrateur. Le Big souligne que le grand Pont à péage de Foundiougne en est une parfaite illustration avec son impact sur la structuration des chaînes de valeurs des nombreuses activités économiques locales. En effet, ajoute la même source, le grand Pont de Foundiougne favorise le désenclavement des régions naturelles de Casamance et du Sine-Saloum, le renforcement de l’axe Dakar-Banjul, le développement de l’agriculture et de la pêche, le développement du tourisme, l’accès à la santé et à l’éducation, le potentiel touristique de la zone, les Iles du Saloum (50.000 hectares de mangrove), les réserves naturelles et aires marines protégées.

Adou FAYE









Le président de la République, Macky Sall a inauguré ce samedi 26 mars 2022, le grand pont de Foundiougne. Il a été mis en service en janvier dernier.Source : https://www.lejecos.com/Grand-pont-de-Foundiougne-...