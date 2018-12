Grand prix du chef de l’Etat pour l'Enseignant: 3 enseignants sur 128 candidats retenus

Les trois finalistes pour le grand prix du chef de l’Etat pour l‘enseignant sont connus. Il s’agit de Fatoumata Faty, Gorgui Faye et Assiatou Koyta. Le ministre de l’Education nationale , Serigne Mbaye Thiam a livré hier, le résultat des travaux du jury en charge de la sélection des enseignants pour le concours du Grand prix du chef de l’Etat pour l’Enseignant.



En effet, après études des dossiers par les comités départementaux, seuls 128 ont été validés. Et de ce lot de 128, seuls les trois enseignants susmentionnés sont nominés. Et, ils vont se disputer le Grand prix du chef de l'Etat dont le lauréat va empocher 20 millions de francs Cfa, signale le ministre de l’Education nationale.



L’objectif de ce prix, selon Serigne Mbaye Thiam, est de récompenser un enseignant « craie en main », dont les qualités humaines et professionnelles, le dévouement au travail et l’exemplarité dans l’exercice de son métier et dans son comportement au sein de l’école et de la communauté, méritent d’être loués et portés à la connaissance de tous. La cérémonie de remise du Grand prix du chef de l’Etat pour l’Enseignant est prévue le 28 décembre 2018.















