Grand rendez-vous de la Jeunesse mondiale à Dakar : La réponse « Olympique » de Diagna Ndiaye à Barthelemy Dias Suite aux accusations du maire déchu de Dakar Barthélémy Dias, le Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Dakar 2026 a tenu une conférence de presse pour clarifier les zones d’ombre et rétablir les faits. Mamadou Diagna Ndiaye, président du Comité et cie, ont démenti les allégations.

Pour rappel, Barthélémy Dias a exprimé son désaccord sur la gestion des fonds destinés à Dakar 2026, pointant du doigt une supposée utilisation de 80 milliards de francs CFA sans bénéfices réels pour la ville. Selon lui, Dakar mériterait un héritage tangible en termes d’aménagements et d’infrastructures sportives.



En réponse, Mamadou Diagna Ndiaye a déclaré que les aberrations de Barthélémy Dias pourraient découler d’un manque d’accès à des informations complètes sur le déroulement des préparatifs. Avant de faire savoir que le COJOJ opère conformément aux textes régissant l’organisation des Jeux Olympiques.



Faisant le parallélisme de la situation au modèle des Jeux de Paris, M. Ndiaye a précisé que ce n’est pas le Comité d’organisation qui donne de l’argent à la municipalité, mais bien l’inverse.



En ce qui concerne l’héritage des JOJ, le COJOJ a mis en avant les projets en cours qui laisseront un legs durable aux populations après les Jeux. Parmi les infrastructures prévues, La reconstruction du stade Iba Mar Diop, la réhabilitation de la Piscine olympique ente autres. Ces réalisations, selon eux visent à maximiser l’impact positif des JOJ sur le territoire national.



Ainsi pour boucler la boucle de la rencontre Diagna Ndiaye dit « être toujours à l’écoute des personnes de bonne volonté qui souhaitent contribuer au succès de cet événement.»



