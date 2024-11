Grande Côte Opérations -GCO : La gestion du Dg vilipendée par les travailleurs

«Scandale dans l’achat de véhicules pour des managers », « violation grave de la procédure d’achat », « dépenses futiles (aucunement prioritaires) de 309 millions FCfa ». Ce sont là quelques griefs formulés à l’encontre du Directeur général d’Eramet Grande Côte (ex Grande Côte Opérations- GCO), Frédéric Zanklan, par le collège des délégués du personnel de l’entreprise minière.



En effet, souligne le personnel d’Eramet Grande Côte (EGC), la direction leur annonçait, début 2024, que l’année en cours serait économiquement difficile. Ce qui va nécessiter l’arrêt de recrutements, de promotions et un resserrage budgétaire dans toutes les directions, afin de préserver la santé financière de l’entreprise. A la suite des efforts immenses consentis par tous les travailleurs pour accompagner la direction à combler ce déficit, une production record devrait être attendue à la fin de l’année. Toutefois, le collège des délégués du personnel dit être au regret de constater, que le fruit de ces sacrifices soit dépensé pour l’achat de véhicules de luxe d’un montant de 309 millions FCfa. « Une belle manière de narguer ces pauvres ouvriers, ingénieurs et cadres assimilés », fait remarquer ce collège des délégués, qui dit n’avoir formulé aucune revendication financière directe depuis le début de l’année, malgré la pression et la situation difficile que vivent les travailleurs, rapporte "Le Témoin".



En plus de ce contexte économique défavorable, les travailleurs dénoncent le fait que la procédure soit entachée de graves irrégularités. Un achat basé sur un seul devis, en violation des procédures. Ce qui, considèrent-ils, est un précédent éthique dangereux. Le personnel se désole également que le remplacement du véhicule du CTO n’a pas encore 5 ans et ne souffre d’aucune défaillance technique.