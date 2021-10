Grande Mosquée El Hadji Malick Sy de Tivaouane : La date de sa réception, révélée La Grande Mosquée El Hadji Malick SY de Tivaouane, actuellement en travaux va être livrée dans un futur proche. La garantie a été donnée par le maître d’œuvre, Abdou Aziz Gueye qui précise que le taux d’exécution du chantier se situe à 40%.

« Nous avons entamé les travaux de gros œuvre, à peu près 1/3 du montant des travaux. Selon le programme, nous pouvons finir les travaux de gros œuvre le 31 décembre 2021. Parallèlement, nous sommes en train de réfléchir sur les travaux du seconde œuvre pour tout ce qui est carrelage, qui est en réalité la partie la plus difficile pour ce projet. Nous n’avons pas encore un coût arrêté du projet.



Mais, nous avons un budget estimatif qui tourne autour de quinze milliards F CFA. En termes de planning, au niveau du gros œuvre, nous sommes à peu près autour de 40% d’exécution », a expliqué Abdou Aziz Gueye.



Le maître d’œuvre poursuit : « En termes de rythme d’exécution, nous sommes conscients que nous tiendrons les délais que nous avons annoncés. Nous avons commencé les travaux de gros œuvre en avril 2021, et nous avons l’ambition de (les) finir en juin 2022. C’est un édifice qui va recevoir plus de 20 000 personnes », rapporte Emedia.



La Grande Mosquée de Tivaouane, construite en 1904, précise-t-on, a connu plusieurs modification au cours des décennies.



