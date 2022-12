Grande bataille: Argentine vs France 1xBet évalue les chances des participants à la finale de la Coupe du monde.

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Décembre 2022

Argentine



Ce qui s'est passé en demi-finale



Au Qatar, entraîneur de l'équipe nationale, Zlatko Dalic, s'est forgé une réputation de magouilleur : son équipe a réussi à se hisser parmi les quatre meilleures équipes de la planète, avec une seule victoire dans le temps normal. La tactique originale de Dalic a été particulièrement efficace contre le Brésil : manquant de ressources pour écraser l'adversaire avec des attaques positionnelles et réalisant qu'il était trop risqué de "mettre le bus", la Croatie a essayé de garder le ballon au centre du terrain aussi longtemps que possible, en gardant à l'esprit le jeu brillant de son gardien de but lors de la séance de tirs au but. Et cela a fonctionné, même si, au final, l'équipe a dû égaliser héroïquement dans les dernières minutes de la prolongation.



Lionel Scaloni et le personnel d'encadrement de l'équipe nationale argentine ont bien vu tout cela et ont préparé une surprise extrêmement désagréable pour l'adversaire : les 30 premières minutes, la Croatie a joué contre elle-même. Les joueurs albicelestes ont gardé le ballon pendant longtemps et ne se sont pas du tout précipités dans la surface de réparation adverse lors des attaques positionnelles. De son côté, la Croatie a essayé de surprendre son adversaire avec des innovations tactiques à la Guardiola, en connectant le défenseur de flanc pour jouer le ballon plus près du centre. Quoi qu'il en soit, le match s'est révélé incroyablement ennuyeux : le premier tir cadré n'a eu lieu qu'à la 26e minute.



Un jeu aussi monotone a bercé la vigilance de la Croatie : après la perte du ballon dans la moitié de terrain adverse, les défenseurs de l'équipe ont manqué une passe à Julian Alvarez, qui a fait irruption dans la surface de réparation et a fini sur la pelouse après un contact avec le gardien. L'arbitre a pointé le point et Messi, en toute confiance (enfin, très confiance), a marqué son 5e but dans le championnat.

Le jeu était fait : La Croatie n'a pratiquement pas réussi à attaquer (l'équipe a raté la seule véritable occasion de marquer à 5 minutes de la fin du temps réglementaire), et l'Argentine, en deuxième mi-temps, a montré pourquoi Messi économise son énergie, en se déplaçant sur le terrain au pas. À la 69e minute, Leo s'est échappé de deux défenseurs, a magnifiquement battu Joshko Gvardiol, a fait une merveilleuse passe à Alvarez et le partenaire n'a pas manqué de marquer à 7 mètres. Après 12 minutes, Dalic a retiré le leader des Croates, Luka Modric, du jeu - aux échecs, un tel geste serait assimilé à une reconnaissance précoce de la défaite.



Avantages :



- 7 fois vainqueur du Ballon d'Or qui est en pleine forme

- L'entraîneur qui a trouvé un langage commun avec lui

- Bonne ambiance dans l'équipe

- Vitesse de déplacement élevée tout au long du match

- Gardien de but fiable

- Un banc impressionnant

Inconvénients :

- L'Argentine n'est pas l'équipe la plus athlétique de ce championnat et les Pays-Bas ont réussi à en tirer profit en quart de finale.

France



Ce qui s'est passé en demi-finale



Pour une raison quelconque, aucun de ces intellos qui ont appelé Walid Regragui "le premier entraîneur africain qui a mené l'équipe africaine en quart de finale" ne s'est souvenu que cet homme est né en banlieue parisienne et a passé la quasi-totalité de sa carrière dans des équipes françaises (avec le même succès, Zidane peut être appelé le premier entraîneur africain à remporter la Ligue des champions).

Cependant, en demi-finale, la stratégie de Regragui n'a pas fonctionné - il est difficile de lutter à armes égales avec les champions du monde, mais il est encore plus difficile de prévoir un rebond à la 5e minute du match, après quoi le premier but a été marqué. Antoine Griezmann ouvre superbement, reçoit une passe de Varane, laisse derrière lui un défenseur, entre dans la surface de réparation et passe à Kylian Mbappé. Le premier tir de la superstar française a été bloqué, mais le ballon a rebondi sur le numéro dix des Bleus. Mbappé a de nouveau frappé, le ballon a rebondi sur Theo Hernandez, qui s'est retrouvé seul, et ce dernier, d'un magnifique coup de pied dans le style de Karate Kid, a traversé Bono, qui sortait de la grille, et Ashraf Dari, qui assurait son gardien.



En seconde période, les Lions de l'Atlas ont coincé l'adversaire dans la surface de réparation (il s'est avéré que les champions du monde n'étaient pas très habitués à jouer dans ce style), les saccades signées Mbappé n'ont pas donné de résultats, et jusqu'à la 60e minute, il semblait que les Français jouaient généralement en minorité. D'ailleurs : le jeu était tellement nerveux que l'on voyait régulièrement Griezmann au poste de défenseur central et, il faut bien l'avouer, le " petit prince " a très bien joué, frustrant certaines des attaques les plus dangereuses de l'adversaire. Cependant, les leaders marocains se sont vite sentis fatigués (à la 68e minute, le milieu de terrain Boufal et l'avant-centre En-Nasyri étaient déjà sur le banc), et les joueurs qui sont entrés en jeu en tant que remplaçants ne se sont souvenus que de leurs tentatives de dispersion des adversaires avec des feintes. Eh bien, à la 79e minute, les Français ont remis le ballon à Mbappé lors d'une attaque positionnelle, il a rassemblé six ( !) joueurs marocains près de lui, en a battu deux, a tiré et a frappé le défenseur, après quoi le ballon s'est envolé vers Muani et il a marqué dans un coin ouvert.



Cette fois, Muani n'a pas été jeté seul dans la surface de réparation, mais son gardien était tellement fasciné par la technique de Mbappe qu'il a été distrait pendant une seconde et a décidé de simplement regarder du beau football. Les Lions ont essayé de revenir dans le jeu, mais ils n'ont pas réussi - les Français ont joué le reste du match de manière très fiable.



Avantages :

- Une excellente sélection de joueurs offensifs

- Un entraîneur expérimenté qui a déjà remporté la Coupe du monde

- Un gardien de but fiable

Inconvénients :

- Comme il s'est avéré, la France n'est pas très habituée à "mettre le bus" et un adversaire de classe supérieure pourrait bien en profiter.



A quoi faut-il s'attendre en finale ?



"Nous n'avons pas de cristal magique et pour cette raison, nous ne pouvons pas prédire le résultat de la finale de la Coupe du monde" - voilà le titre qui aurait dû apparaître dans tous les médias qui écrivent sur le football. Mais qui a besoin d'honnêteté avant un tel match ?



Nous osons suggérer que la finale sera un match jusqu'à ce que le premier but soit marqué - la responsabilité est trop grande. L'équipe qui peut marquer dans le temps réglementaire s'assiéra dans sa moitié de terrain et commencera à attraper l'adversaire en contre-attaque. Dans le même temps, les deux équipes peuvent réussir à ouvrir une défense riche.



Vous voulez savoir ce qui va se passer ? Attendez jusqu'à dimanche.



