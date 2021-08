Grande coalition de l’opposition : le PDS, une grande équation aussi … Même si des rumeurs avaient fait état des discussions entre l’héritier de Me Wade et les autres membres de ladite coalition, tout semble montrer que le cas Karim Wade reste une grande équation au sein de cette alliance. En réalité, l’exilé de Qatar fait dans le clair-obscur quant à son adhésion à ce groupe qui compte faire face «au rouleau compresseur » de la grande majorité présidentielle. L’As

Sûrement qu’il est d’avis avec Thierno Bocoum, leader du mouvement «AGIR », qui a qualifié cette union «d’alliance calculée et politicienne contre l’opposition”. D’ailleurs, selon certaines indiscrétions, Ousmane Sonko aurait même dit à ses militants que le Pds ne ferait pas partie de la grande coalition.



Contactés, certains leaders du Parti démocratique sénégalais ont déclaré n’être pas concernés par cette coalition.

« Depuis l’annonce de cette alliance, vous ne nous avez pas entendus nous prononcer là-dessus. Seul le Pastef en parle alors pourquoi nous le demander ?» tonne un des responsables du parti.



En définitive, les faits semblent montrer que Sonko, Bougane, Khalifa, Serigne Moustapha Sy et cie devront aller à l’assaut des communes et collectivités territoriales, du moins si l’alliance arrive toujours à tenir jusqu’aux élections législatives, sans le Parti démocratique sénégalais.

