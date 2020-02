Grande mosquée de Touba : Plus de 50 personnes interpellées

Dans le cadre d’une opération de sécurisation et d’organisation, des mendiants, des sans-abris et des marchands ambulants qui circulent autour de la Grande mosquée de Touba et des maraudeurs, sont tombés dans les filets du Dahira Mouhadimatoul Khidma, patrouillant en collaboration avec les forces de l’ordre. Ce qui a abouti à l’arrestation de plus de 50 personnes.



En effet, sous le « ndiguel » du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, les autorités de Touba ont décidé de prendre en main l’organisation ainsi que la sécurisation de la Grande mosquée. C’est ainsi que le sous-préfet de Touba a brandit un arrêté pour appuyer cette initiative. La police et la gendarmerie ont été informés et mis à contribution.



Dans la nuit du samedi au dimanche matin à 4 heures du matin, l’opération a commencé. Le Dahira Mouhadimatoul Khidma et l’ensemble des éléments des forces de l’ordre ont arrêtés plus de 50 personnes.



Il s'agit de quinze talibés venant des Daahra de Diourbel, Coki et Touba qui avaient pris la fuite et qui ont été interpellés avant d’être ramenés à leurs écoles coraniques respectives.



Des femmes ont été également interpellées dont Awa Ndiaye, l’épouse de Oustaz Oumar Sal,l qui était très agitée. Même si on ne l’a pas reconnue de suite, alors qu’elle était recherchée partout suite à une disparition qui s’avérera par la suite être une fugue. Vingt maraudeurs ont été appréhendés



Une dizaine de délinquants a été cueillie et mise à la disposition de la police.



