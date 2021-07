Grande particularité du CFEE à Saint-Louis : Un candidat mal voyant compose en braille La particularité de l’examen du CFEE de cette année, c’est que la région présente son premier candidat mal voyant qui compose au niveau de centre d’examen de l’École Boly Diaw. Un examen qui est assez spécial aux yeux de l’inspection de l’éducation et de la formation de Saint-Louis Commune, en l’occurrence l’inspecteur Amadou Al Ousseynou Sarr

. “Il s’agit d’un enfant déficient visuel qui était déjà dans cet établissement accompagné par un personnel préparé par rapport à ça. Ce candidat est en train de faire l’examen dans les mêmes conditions que ses camarades au niveau du même centre, sur la même liste d’appel mais seulement avec des épreuves traduites en méthode braille.



Et la correction va se faire sous l’anonymat avec les mêmes copies des autres candidats du département. Cela a été un cas particulier parce que c’est une innovation”, a-t-il fait savoir en marge de la traditionnelle visite des centres d’examen organisée au niveau de l’Inspection de l’éducation et de la formation de Saint-Louis commune.

Sud Quotidien



