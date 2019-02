Grande pénurie d’eau dans plusieurs quartiers de Dakar

Comme annoncé, les zones de Dakar, Rufisque et de Pikine sont actuellement confrontées à une nouvelle pénurie d’eau dans la région de Dakar suite à la destruction d’un de ses tuyaux sur la conduite principal du Lac de Guiers survenu mardi à la Cité d’eau. Des baisses de pression jusqu’à la perte d’eau totale sont notées dans plusieurs quartiers de Dakar et cela va persister durant la période des travaux de réparation.



La Sénégalaise des eaux (Sde), avait même sorti un communiqué pour informer d’une coupure d’eau pouvant aller jusqu’à 48 heures avec une coupure totale qui va toucher les zones de Dakar, Rufisque et de Pikine, à cause de la destruction d’un de ses tuyaux survenue sur la conduite d’eau du Lac de Guiers.



