Grandes opérations de Sécurisation Police-Gendarmerie: 327 individus interpellés à Saint-Louis, Guédiawaye et Pikine

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Février 2020 à 20:33

Trois cent vingt-sept (327) individus ont été interpellés lors des opérations combinées de sécurisation de grande envergure Police- Gendarmerie à Saint-Louis, Guédiawaye et Pikine à Saint-Louis, Guédiawaye et Pikine.



En effet, dans les départements de Guédiawaye et Pikine, 258 individus ont été interpellés pour diverses infractions, 398 pièces saisies, 66 véhicules mis en fourrière et 06 motos immobilisées.



A Saint-Louis, des opérations de sécurisation conjointes Police, Gendarmerie, Douane et Eaux et Forêts, à Saint-Louis, ont permis l’interpellation de 69 individus pour diverses infractions, la saisie de 92 pièces, la mise en fourrière de 03 véhicules et l’immobilisation de 03 motos.



Ces opérations se sont déroulées dans la nuit du 31 au 1er février 2020, rapporte un communiqué du bureau des relations publiques de la police.





