Grands chantiers du président de la République : Soixante projets déjà prêts à être lancés, selon le Premier ministre

«Dans les jours, mois et années à venir, tout est fin prêt pour se lancer dans les grands chantiers du président de la République. Nous avons déjà étudié ces grands chantiers, qui sont au minimum 60 projets d’envergure et qui vont transformer le Sénégal », a déclaré M. Sonko. Il a ajouté que le lancement de ces grands chantiers du président de la République marquera une étape décisive dans la mise en œuvre de son programmé.



Selon le chef du gouvernement, ces projets donneront naissance à d’autres initiatives, et c’est vous, la jeunesse, qui allez les réaliser. Pour lui, les jeunes doivent être les premiers à participer aux efforts de construction de ce pays. «Nous avons l’obligation de nous concerter en permanence. Vous êtes jeunes et vous avez tout l’avenir devant vous. Que personne ne vous détourne de votre objectif, et surtout, évitez de vous précipiter », a-t-il dit aux jeunes.



Ousmane Sonko a rappelé à cette frange jeune de la population que l’exécutif est en place depuis neuf mois, mais ne dispose d’une majorité parlementaire que depuis novembre dernier. Le Premier ministre a indiqué que cette nouvelle configuration institutionnelle permet désormais au gouvernement de faire adopter les réformes nécessaires à la concrétisation de son programme.



«Tout est désormais prêt pour engager ces projets structurants, qui donneront naissance à d’autres initiatives de développement », a indiqué le Premier ministre. A Louga, Ousmane Sonko a pris part à la 9e édition de l’initiative citoyenne « Seta Sunu Rew » qui va à son avis, connaître un changement de paradigme en y incluant un volet économique.

