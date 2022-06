Grands défis environnementaux l'État décline son programme de 5 milliards FCFA pour sauver Gorée Pour mettre à l'abri la ville de Gorée face aux grands défis environnementaux, l'État, à travers le ministère de l’Environnement et du Développement durable, a prévu un certain nombre de projets dont le Waca d'un coût de 5milliards F CFA.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Juin 2022 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Après Toubacouta l'an dernier, l'île de Gorée a abrité, avant-hier, la célébration de la 48e édition de la Journée mondiale de l'environnement. Venu présider la rencontre, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a soutenu que cette journée est un moment de réflexion, un moment d’introspection, mais aussi un moment d’action pour repenser et recadrer leurs rapports avec l'environnement, leur milieu de vie. Pour célébrer cet événement, avance Abdou Karim Sall, la communauté internationale a choisi le thème “Une seule Terre”.



En effet, a indiqué M. Sall, l'année 2022 est une étape historique dans la prise de conscience de la communauté internationale sur la nécessité de protéger l'environnement, pour promouvoir un développement durable. Cette année, selon lui, marque aussi les 50 ans de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain de 1972, largement considérée comme la première réunion internationale sur l'environnement. Le choix de l’île de Gorée pour lancer officiellement la célébration de la présente édition de la Journée mondiale de l'environnement, n’est pas fortuit.



En effet, souligne M. Sall, il s’agit, pour le ministère de l’Environnement et du Développement durable, d’attirer l’attention sur la vulnérabilité de Gorée face aux grands défis environnementaux, notamment les changements climatiques qui entrainent un relèvement du niveau des mers et l’érosion côtière qui menacent toutes les îles du monde. Il s’agit également de montrer l’exemple par l’action, à travers les différentes initiatives développées par la commune et l’État, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers pour inverser la tendance à la dégradation de l’environnement insulaire.



“Classée patrimoine national en 1975 et inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en 1978, l’île de Gorée, à l’instar des autres zones côtières, est confrontée à la fragilité de ses écosystèmes marins conduisant à la dégradation des habitats côtiers et la perte des services environnementaux. Gorée subit aujourd’hui les conséquences des activités portuaires, industrielles et du transport maritime international qui occasionnent une pollution des plages par des déchets de toutes sortes. Cette vulnérabilité de l’île et son double enjeu socio-économique et écologique en fait un espace spécifique dont la prise en charge adéquate requiert une vision globale claire à long terme pour sa protection durable”, a soutenu le ministre.

Tous ces défis, selon lui, font de Gorée un site indiqué pour illustrer le thème de la Journée mondiale de l’environnement, car donnant l’image d’une planète confrontée à de grands problèmes environnementaux qui menacent son avenir, mais qui, loin de baisser les bras, se bat pour sa survie. C’est pourquoi il a rappelé les initiatives engagées par le gouvernement du Sénégal, à travers son département, pour améliorer le cadre de vie des populations et atténuer la vulnérabilité à l’érosion côtière.



En effet, depuis 2010, rappelle-til, son ministère a œuvré à la mise en place d’un Programme national de lutte contre l’érosion côtière qui prend en compte Gorée. Ce programme est actuellement mis en œuvre à travers plusieurs plans, parmi lesquels on peut citer : le Projet de gestion intégrée des zones côtières dans un contexte de changement climatique au Sénégal (GIZC SN), avec l’appui de l’Union européenne.



Ce projet contribue à renforcer la résilience des territoires, des écosystèmes et à accompagner les communautés locales dans leurs efforts d’adaptation. Le Projet d’investissement régional de résilience des zones côtières en Afrique de l’Ouest, communément appelé Waca, financé par l’État, la Banque mondiale et le Fonds nordique, pour 5 milliards F CFA.



Il prévoit de réaliser des travaux de consolidation côtière dont les études de faisabilité sont déjà bouclées et les travaux devraient démarrer très prochainement. La création de l'Aire marine protégée (AMP) de Gorée par décret n°2020-1133 du 27 mai 2020 pour protéger la nature et promouvoir le développement durable d’activités économiques telles que la pêche durable et le tourisme responsable.



Par ailleurs, en compagnie de son collègue de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdoulaye Saydou Sow, le ministre Sall a soutenu qu'ils ont co-présidé, hier soir, sur tout l’axe de l’autoroute, du rond-point Malick Sy à celui de l’aéroport militaire Léopard Sédar Senghor, une grande opération de reboisement avec la participation de jeunes recrutés dans le cadre du programme “Xëyu Ndaw Ni’’.



Dans la même foulée, le samedi 4 juin 2022, la journée Bësup Setal sera aussi co-organisée par leurs deux départements. Lors de cette cérémonie, les deux ministres ont été élevés au rang de pèlerins et ambassadeurs de Gorée par le maire Augustin Senghor.

Enquete



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook