Gratuité de la chimiothérapie: Au total 6 680 patientes ont bénéficié d'une prise en charge

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Novembre 2020 à 09:17 | | 0 commentaire(s)|

La Directrice générale de la Santé publique, Dr Marie Khémesse Ndiaye, a clôturé hier la campagne nationale de sensibilisation et de dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein, dénommée «Octobre Rose».



Selon L'As, elle a informé que depuis l’entrée en vigueur de la mesure de gratuité de la chimiothérapie, le 1er octobre 2019, au total 6 680 patientes ont bénéficié d’une prise en charge. D’après Dr Marie Khémesse Ndiaye citée par Pressafrik, cette plateforme illustre toute la portée de cette mesure qui devra être amplifiée dans le cadre de la protection sociale pour renforcer l’offre de soins. A l’en croire, l’objectif de l’édition 2020 de la campagne nationale «d’Octobre Rose» est largement dépassé grâce à la subvention de 2 800 examens de mammographie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos