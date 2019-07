Gratuité de soins : Le navire hospitalier « Africa Mercy » attendu à Dakar

Le navire hospitalier « Africa Mercy » sera au mois d’Août à Dakar. L’assurance est donnée par le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à l’occasion d’une rencontre avec la presse dans le cadre des préparatifs de l’accueil. Il précise que toutes les dispositions sont prises pour sa venue au Sénégal.







Ainsi, le séjour du navire-hôpital « Africa Mercy » qui aura à son bord quelque 400 volontaires, 5 blocs opératoires, 82 lits, un scanner, un équipement complet pour des radios à rayon X et un laboratoire est prévu entre Août 2019 à mai 2020. Ledit navire va passer 10 mois dans le pays.







Les soins médicaux, destinés à 3.000 patients sénégalais sont, dit-il, gratuits. Il va proposer des interventions chirurgicales en orthopédie, à la pédiatrie, à la chirurgie maxillo-faciale et ORL, à la chirurgie reconstructive plastique, gynécologique et dentaire.





