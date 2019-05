Grave accident : Un camion tue quatre personnes à Poste Thiaroye

Un grave accident vient de se produire sur la RN1 au niveau du Pont situé à Poste-Thiaroye. Un camion qui roulait dans le sens Rufisque- Dakar a violemment heurté un véhicule et une moto, occasionnant quatre morts et trois blessés graves. Le chauffeur du camion a pris la fuite après l’accident, selon la RFM.

