Grave accident à Kaolack : une collision entre un bus et un véhicule particulier fait 5 morts Un grave accident de circulation a eu lieu mardi sur la route nationale numéro 1, vers 18h, à Gamboul.

Selon le Capitaine Diène Ngom, chargé de l’expédition des affaires courantes du Groupement des sapeurs-pompiers de Kaolack, il s’agit d’une collision entre un bus de transport et un véhicule particulier qui a fait 4 corps sans vie sur les lieux.



Un cinquième a succombé en cours de transport vers l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass. 5 blessés ont été enregistrés dont 2 graves et 3 légers.



