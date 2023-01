Grave accident de la route survenu à Sikilo : Une forte délégation du PDS en visite à l'hôpital Thierno Birahim Ndao.

Le Secrétaire Général National Me Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade, ont dépêché une très forte délégation dirigée par le président du Groupe parlementaire « Liberté démocratie et Changement », l’honorable député-maire Mamadou Lamine Thiam, pour se rendre à Kaffrine, suite à l’accident survenu ce samedi 7 Janvier 2023.



A l'occasion de cette visite à l'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine où sont présentement hospitalisés les blessés, la délégation a été reçue par le directeur de l’hôpital, le médecin-chef de région ainsi que le représentant du président du Conseil Départemental.



Un communiqué parvenu au Groupe Leral, renseigne que le président Lamine Thiam a transmis au personnel de l’hôpita,l le message du président Wade et a magnifié le travail abattu par les médecins de la région à la suite de l’accident. Une enveloppe en guise de soutien a été remise au nom du président Wade et du candidat Karim Meïssa Wade. Des prières ont été formulées à l’endroit des personnes décédées et des blessés.



Au terme des échanges, le porte-parole du parti, Tafsir Thioye s’est adressé à la presse, en rappelant le devoir de responsabilité qui incombe aux autorités du pays et à tous les usagers de la route.



Il a par ailleurs invité les Sénégalais à un devoir d’ambitions partagées de confort, de sécurité et qualité pour eux-mêmes et pour les usagers des routes, des services de santé et d’éducation, surtout en ce temps des possibles que le président Wade a réussi à installer au Sénégal, nous dit-on.



Sur ce, il n a pas manqué de rappeler « les grands projets de modernisation des transports par le régime libéral, avec l’usine de montage de bus de Thiès, l’usine de montage des taxis de Thiès et le projet de mise en place d’une usine de montage de camions gros porteurs qui devait être installée à Toglou. Tous ces projets visaient à renouveler le parc automobile et à moderniser le secteur des transports au Sénégal ».



Il a aussi rappelé la mesure prise par le président Abdoulaye Wade de limiter à 5 ans, l’âge maximum pour l’importation des véhicules. Pour rappel, cet accident de la circulation qui a causé 41 morts et de nombreux blessés, a eu lieu à quelques kilomètres de Kaffrine.



Selon toujours le document reçu, la délégation était constituée des honorables députés suivants: Monsieur le maire Daouda Niang, les députés Ndiaga Niang, Abdoulaye Diop, Nafi Diallo, Mame Diarra Fam, Saliou Dieng, Khady Diéye, Serigne Abo Mbacké Thiam, Rama Guéye Cissokho, les anciens ministres Alioune Diop chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade, Abdoulaye Racine Kane Directeur de cabinet du Président Karim Wade, Tafsir Thioye porte-parole du PDS, Famara Senghor, Ndeye Gaye Cissé, Pape Saër Guèye, Oumou Sy, Abdou khadre Diokhané, Oustaz Diaga, Gallo Tall, Franck Daddy Diatta Secrétaire Général de l'UJTL et du Meel, Dialika Diatta et les responsables du département de Kaffrine.