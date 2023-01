Grave accident sur la route de Kaffrine : Pr. Mary Teuw Niane, Mimi Touré et Abdoul Mbaye, interpellent le gouvernement

En effet, abondant dans le même sens que le leader de Pastef, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Pr. Mary Teuw Niane, après avoir exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes, rappelle « avec tristesse aux autorités publiques, l’extrême urgence de prendre enfin des mesures pour assurer la sécurité des personnes sur nos routes ».



Pour sa part, l’ancien Premier ministre et candidat de la coalition Mimi2024, Aminata Touré, après avoir présenté ses « condoléances attristées » aux familles des victimes et souhaité un « rapide rétablissement aux blessés », interpelle le gouvernement sur l’urgence de mettre un terme à ce décompte macabre. « Il est vraiment temps de mettre un terme à ce décompte macabre et que le gouvernement prenne de véritables mesures de prévention et de protection des voyageurs .»



Adoptant le même ton, le leader du parti Act, Abdoul Mbaye souligne que « les insécurités sont nombreuses et mal combattues. Celle routière est meurtrière à l’excès. Nous présentons nos condoléances émues aux proches des passagers qui ont perdu la vie dans cet autre accident sur la route de Kaffrine ».











