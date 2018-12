Grave blessure au genou: Fin de saison pour Amath Ndiaye Diedhiou

Sorti à la 22e minute sur blessure vendredi lors du déplacement de Getafe à Leganes (1-1), Amath Diedhiou souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou et serait indisponible pendant environ six mois.



D’après Hora Azurona, Amath Ndiaye souffre d’une rupture du ligament croisé du genou. Il serait out pour le reste de la saison. Une information confirmée par son club, qui indique que le milieu de terrain offensif « Amath Ndiaye (22 ans) serait indisponible pendant environ six mois après la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. ».



Une mauvaise nouvelle pour l’international Sénégalais qui risque de manquer le CAN au mois de juin. Amath était pourtant sur une bonne lancée cette saison. Il a fait parler de lui en club et en équipe nationale.



Wiwsport

