Graves Révélations : "Jammeh avait reçu 280 000 dollars de Kadhafi pour financer le Mfdc" L'ancien ministre de la Défense Edward Singhateh, a fait de graves révélations lors de son audition devant la Commission Vérité et Réconciliation, déclarant que l'assassinat d'Ousmane Koro Ceesay, ex-ministre gambien de l'Economie et des Finances, en 1995, serait lié à un fonds destiné à financer la rébellion Casamançaise, rapporte Libération. Il déclare que Mouammar Kadhafi avait envoyé plus de 280 000 dollars à Jammeh. L'argent, remis à Ceesay, était destiné aux rebelles du Mfdc. Il ajoute Jammeh aurait fait tuer Ceesay pour effacer toute trace de cette affire, rapporte Libération.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Novembre 2019



