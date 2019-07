Graves accusations de Aliou Sall: « Des proches de Macky Sall ont payé des opposants pour me détruire »

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2019 à 09:38 | | 1 commentaire(s)|

Silencieux depuis l’épisode du fameux serment, Aliou Sall a repris la parole pour se défendre dans l’affaire Petro-Tim, dans laquelle il est accusé d’avoir reçu des pots-de-vin. Ce dimanche à Guédiawaye, lors d’une rencontre avec ses militants, il a une nouvelle déclaré être « victime du plus grand complot de l’histoire politique du Sénégal ».



« C’est la première fois que des médias et les grand-places parlent, depuis un mois, d’une affaire qui n’existe pas. Ils disent que c’est un scandale du siècle. Pour moi, le scandale du siècle, c’est le mensonge grotesque porté par BBC, manipulée par certains membres de l’opposition sénégalaise pour tenir l’image du Président Macky Sall », accuse-t-il.



Selon L’Observateur qui rapporte ses propos, Aliou Sall croit dur comme fer qu’il n’est pas la cible, mais plutôt son frère, le Président Macky Sall. « Mais comme ces gens n’ont aucun moyen d’atteindre Macky Sall, ils passent par moi et m’ont fait subir une injustice », dit-il, faisant allusion de sa démission de la Caisse des Dépôts et Consignations.



Sur la même lancée, il accuse des proches d’avoir participé à cette « campagne de diabolisation » pour lui faire perdre son poste. « Depuis que cette affaire est mise à jour, mes adversaires politiques, voire des ennemis qui sont dans notre parti et très proches même du président de la République, ont payé des opposants pour me détruire. C’est de la méchanceté. Leur objectif, c’était d’enterrer politiquement Aliou Sall.Qu’ils sachent qu’ils ne peuvent rien contre moi. Je veux dire à ces adversaires qui sont dans le parti et qui sont très proches du Président, que je n’ai pas encore leur temps. Le moment venu, je leur ferai face », menace-t-il.

