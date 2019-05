Graves accusations de Marcel Mendy : Hissène Habré aurait financé le Ps à hauteur d’un milliard Le livre polémique de Marcel Mendy, intitulé ‘’Affaire Habré : entre ombre, silence et non-dits’’, n’a pas épargné le Parti socialiste, selon Dakar Times.

En effet, écrit le journal, à la page 163-164 du livre, il est écrit « un ancien socialiste blanchi sous le harnais affirme que ‘’Abdou Diouf a donné son accord à Mitterrand pour accueillir le dictateur déchu, il était en revanche, au départ très sceptique et ne soutient pas cette opération de blanchiment d’argent du dictateur’’. Il aurait ‘’fallu de vives pressions de la part d’influentes personnalités politiques, pour que l’ancien chef de l’Etat finit par fermer les yeux. Surtout que le dictateur a participé à financer, à hauteur de 1 milliard de francs CFA, le parti socialiste pour les élections de février (ndlr 1993)’’.

Et l’auteur de poursuivre, « interrogé par le journal La Gazette, Hussein Habré dément formellement cette accusation : ‘’je le dément formellement, j’ai toujours dit et c’est une occasion pour le répéter : je n’ai jamais financé le parti socialiste, ni aucun autre parti politique n’a demandé un concours quelconque à Hussein Habré. Jamais !’’ »



