Graves accusations de l’ANAPEES : «Les enseignants veulent massifier les écoles privées qui leur appartiennent au détriment du public» La grève des enseignants du moyen secondaire s’intensifie, pour demander le respect des accords signés par le gouvernement. C’est ainsi que l’Association nationale des Parents d’Elèves et Etudiants du Sénégal (Anapees) a tenu un point de presse à Thiès, pour tirer la sonnette d’alarme. Selon le Président Massar Talla Diop, Professeur d’Anglais à la retraite, «les enseignants veulent massifier les écoles privées qui leur appartiennent, au détriment du public »

Devant la crise scolaire qui est en train de prendre des proportions dangereuses, l’Association Nationale des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Sénégal (Anapees) s’est retrouvée hier à Thiès, pour analyser la situation, à l’effet d’en tirer les leçons qui s’imposent.



Après avoir accusé les enseignants de vouloir massifier les écoles privées qui leur appartiennent, au détriment du public, le Président Massar Talla Diop, par ailleurs Professeur d’Anglais à la retraite, estime qu’ils ont par contre rompu la trêve qu’ils observent depuis 3 ans, parce que le gouvernement n’a pas respecté les accords signés avec eux en 2019.



Pour lui, cette grève désole les parents qui voient leurs enfants partir très tôt le matin à l’école et revenir très tôt faute de faire cours. Et aujourd’hui, dit-il, force est de constater que la situation devient de plus en plus grave et inquiétante. I



. Il confesse : « Nous sommes en fin janvier et jusqu’à présent, les élèves n’ont fait ni devoirs, ni compositions. Alors des questions s’imposent à nous. Comment pourra-t-on évaluer les enseignements-apprentissages si certains enseignants du moyen secondaire n’ont fait aucune leçon ?»



L’autre révélation faite par l’Anapees est liée au fait que le Président Massar Talla Diop a déclaré que « les enfants rapportent que ce sont les enseignants qui leur demandent d’aller en grève, ce qui est paradoxal ».



Une chose est certaine à son avis, il y aura examens en fin d’année car les élèves du privé font cours avec ceux-là même qui sont en grève dans le public. Est-il juste de quitter l’école où l’on reçoit son moyen de subsistance et d’aller faire cours dans les écoles privées ? s’est-il alors interrogé.



Il ajoute : « Il est temps que les deux parties en conflit sachent que nos enfants sont les grands perdants dans cette bataille qui a des relents politiques. Ils ne doivent pas payer les pots qu’ils n’ont pas cassés. Nous en appelons au gouvernement et aux enseignants pour qu’ils cessent de dévaloriser l’enseignement qui, depuis deux décennies, subit les conséquences d’une mal gouvernance et d’une pléthore d’enseignants mal formés, incompétents et laxistes. Nous avertissons les deux parties que la lutte sera plus dure, plus âpre si elle conduit les parents d’élèves et d’étudiants à se rebiffer et à entrer dans la danse »



A l’en croire, si le gouvernement fait toujours du dilatoire avec les engagements librement signés, les enseignants veulent décrédibiliser l’enseignement public au profit de l’enseignement privé, qui est leur propriété.



En effet, explique-t-il, la plupart des écoles privées appartiennent aux enseignants, et ils veulent massifier les effectifs au détriment de l’école publique. Il assène ensuite ses vérités :



« Que les deux parties sachent que les parents ne sont pas dupes, car ils comptent dans leurs rangs des enseignants, des inspecteurs de l’enseignement, des militaires, des gendarmes pétris de qualités et qui maîtrisent parfaitement les lois et textes qui régissent l’école. Gouvernement et syndicats, asseyez-vous autour d’une table afin de régler votre différend, pour l’intérêt exclusif de la nation qui nous appartient tous. Nous appelons les chefs religieux à sortir de leur mutisme pour dire aux belligérants d’épargner le pays des affres d’une année blanche»

