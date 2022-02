Graves accusations de l’ANAPEES : «Les enseignants veulent massifier les écoles privées qui leur appartiennent, au détriment du public»

Nous sommes en fin janvier et jusqu’à présent, les élèves n’ont fait ni devoirs, ni compositions. Alors des questions s’imposent à nous. Comment pourra-t-on évaluer les enseignements-apprentissages si certains enseignants du moyen secondaire n’ont fait aucune leçon ?»

les enfants rapportent que ce sont les enseignants qui leur demandent d’aller en grève, ce qui est paradoxal

Il est temps que les deux parties en conflit sachent que nos enfants sont les grands perdants dans cette bataille qui a des relents politiques. Ils ne doivent pas payer les pots qu’ils n’ont pas cassés. Nous en appelons au gouvernement et aux enseignants, pour qu’ils cessent de dévaloriser l’enseignement qui, depuis deux décennies, subit les conséquences d’une mal gouvernance et d’une pléthore d’enseignants mal formés, incompétents et laxistes. Nous avertissons les deux parties que la lutte sera plus dure, plus âpre, si elle conduit les parents d’élèves et d’étudiants à se rebiffer et à entrer dans la danse

Que les deux parties sachent que les parents ne sont pas dupes, car ils comptent dans leurs rangs des enseignants, des inspecteurs de l’enseignement, des militaires, des gendarmes pétris de qualités et qui maîtrisent parfaitement les lois et textes qui régissent l’école.



Gouvernement et syndicats, asseyez-vous autour d’une table afin de régler votre différend, pour l’intérêt exclusif de la nation qui nous appartient tous. Nous appelons les chefs religieux à sortir de leur mutisme? pour dire aux belligérants d’épargner le pays des affres d’une année blanche.