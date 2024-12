Graves révélations à PAMECAS : Le vice-président du Conseil d’Administration, porte plainte contre la présidente Dans une requête pour coups et blessures volontaires déposée à la police, A. Sarr accuse la présidente du Conseil d’Administration, N. S. Tall, de l’avoir agressé. Selon le quotidien "Tribune", ce dernier informe que cela fait suite à une lettre déposée à la Direction générale, visant des éclaircissements sur certains choses.

C’est le cas sur le Car Plan pour l’ achat de véhicules d’un montant d'un milliard deux cent millions (1.200.000.000) FCfa. A. Sarr de renseigner que celui qui a été choisi, a une dette de trois milliards (3.000.000.000) FCfa, en souffrance à Pamecas.



Malgré cela, son dossier est passé devant celui de Cfao et Caetano ,qui sont des sociétés reconnues dans le domaine. Il a aussi fait savoir que des éclaircissements ont été aussi demandés sur la panne informatique qui a duré un mois et demi, notamment sur son origine, afin d’évaluer l’ampleur des dégâts et vérifier s’il y a détournement ou pas. Des éclaircissements ont été également réclamés sur l’argent financé par une institution étrangère, l’augmentation illégale des salaires, les provisions pour cette année, entre autres.



Dans sa plainte déposée au commissariat du Point E, le vice-Pca de Pamecas déclare avoir été victime de coups portés sur lui par la Pca. Autrement dit, c’est une plainte pour coups et blessures volontaires que le vice-Pca, A. Sarr, a déposée contre la Pca N. S. Tall.



La requête est accompagnée d’un certificat médical. Ils ont tous été entendus à la police.



