Graves révélations de Ahmed Khalifa Niasse: Ces 183 personnes que Macky Sall doit chasser, Karim Wade ou Déthié comme PM Ahmed Khalifa Niasse qui est l'invité de Aïssatou Diop Fall dans Face to Face de ce dimanche à 14h, a fait des révélations de taille sur Macky Sall, sur les personnes qui doivent sauter et ses nouvelles nominations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Août 2022 à 11:06

Ahmed Khalifa Niasse, sans détours a attaqué les hommes qui selon lui, ternissent l'image de Macky Sall. Tout en lui donnant des solutions pour redorer son blason.



Une audience en 10 ans



"En dix ans, je n'ai été reçu en audience qu'une fois par Macky Sall. Il est inaccessible, mais cela ne vient pas de lui, mais de ceux qui l'entourent. Je ne l'ai jamais joint au téléphone et il ne m'a jamais rappelé. cependant, il m'appelle de temps à autre", a-t-il dit.



Liste des 183 personnes indésirables



A l'en croire, Macky Sall gagnerait à se débarrasser de 183 personnes qu'il a ciblées sur une liste. "J'ai fait une liste de 183 personnes qui doivent être chassées par Macky Sall, s'il veut être adoubé comme en 2012. Ces personnes ne veulent pas que je l'approche pour lui dire ce qu'il en est", révèle ce dernier.



Choix du Premier Ministre



Selon le politique marabout, Macky Sall ne devrait pas hésiter pour le prochain remaniement de nommer comme Premier Ministre deux personnes qui trouvent grâce à ses côtés. "Pour le poste de Premier Ministre, il peut prendre Karim Wade ou Déthié, c'est une tête".

