Gré à gré de 71 milliards FCfa : L'affaire évoquée le 3 janvier prochain à la Cour suprême

Neuf sociétés spécialisées dans la vente de matériel médical, avaient saisi la Chambre administrative de la Cour suprême, pour demander l’annulation pure et simple du contrat par entente directe, pour les travaux de relèvement des plateaux techniques des services d’Imagerie médicale des hôpitaux, de construction et équipement de l’hôpital de Bakel et du Centre de diagnostic et d’imagerie (Cdim) au Centre hospitalier régional de Fatick et de fourniture de matériel roulant (ambulances médicalisées), d’un montant de 71 milliards FCfa.



Il s’est agi du marché financé par la banque allemande Kfw, objet d’une entente directe entre le ministère de la Santé et de l’Action sociale et la société Afrique Conception distribution (Acd), pour un montant de 71.315.140.944 FCfa.



"Libération" rapporte dans son édition de ce samedi 30 décembre 2023, que la Chambre administrative de la Cour suprême, se penchera le 3 janvier, à midi, sur le recours objet d'" une entente directe entre le ministre de la Santé et la société Afrique Conception distribution ", lit-on dans "Senenews".



D’après les plaignants, qui ont introduit un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême, « il y a un réel danger et un risque de discontinuité du service public sanitaire, qui est un secteur régalien de l’État ».



Il s’y ajoute, embraient-ils, « en confiant l’exclusivité de la fourniture des équipements et des consommables d’imagerie ainsi que leur maintenance à une seule entité, à savoir Siemens et partenaire ACD, l’État aura fini de confier le diagnostic sanitaire des Sénégalais à une seule entreprise et son partenaire étranger ».