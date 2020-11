Grenade lacrymogène dans le « Macky »: L’ex Dg de Dakar Dem Dikk démissionne de la coalition Macky 2012 et de Benno Bokk Yakaar Après ses sorties au vitriol depuis la nouvelle composition de l’attelage du Préisident Macky Sall, Moussa Diop l’ex Directeur général de Dakar Dem Dikk vient d’en rajouter une couche. Il a décidé d’effacer toutes ses traces de toutes les instances politiques du camp présidentiel.

Me Moussa Diop annonce en direct sa démission de la coalition Macky 2012 et de Benno Bokk Yakaar. L’ancien directeur de la société de transport Dakar Dem Dikk était l’invité de l’émission "Faram Facce".



Face à Pape Ngagne Diagne, Me Moussa Diop a annoncé en direct sa démission de la coalition Macky 2012 et de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous rapporte xalimasn.com.



« Puisque mes positions gênent mes alliés, je préfère me retirer de toutes les instances politiques du camp présidentiel »,a-t-il dit.



Une position une peu risquée à la l’analyse des propos de ses ex camarades, qui soutiennent que c’est une gestion nébuleuse de son ex boite qui lui a valu son limogeage et non son refus d’un probable 3e mandat à Macky Sall.



