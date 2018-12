Grève Aps : Le ministère de la Communication réagit

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Décembre 2018 à 17:57

Les salariés de l'Agence de presse sénégalaise (Aps) ont annoncé, ce lundi, qu'ils vont partir en grève dès ce mercredi. Ils attendent les 250 millions de francs Cfa que l'État leur a promis. Mais au ministère de la Communication, on estime que cette grève n'a pas lieu d'être. "Je ne vois pas pour quelle raison justement ils veulent aller encore en grève. Je dois vous rappeler, effectivement comme ils l'ont dit, ça fait onze mois qu'on a enclenché le processus de modernisation et de restructuration de l'Aps, conformément aux directives du président de la République.



Et le ministre de la Communication, Abdoulaye Bibi Baldé, a pris en charge la question et a instruit et servi en particulier la Direction de la communication pour veiller à ce que cette directive présidentielle soit traduite dans les faits. Et nous allons entamer ce processus en rapport, bien attendu nous en tant que tutelle technique, avec la tutelle financière", a déclaré le directeur de la Communication Ousseynou Dieng, sur les ondes de la Rfm.



Quant à l'allégation donnée par les agents de l'Aps qui accusent le directeur de cabinet dudit ministère d'avoir retardé la rallonge budgétaire, il a répondu qu'"il ne faut pas citer des gens parce qu'en réalité, c'est tout le ministère qui répond de ces actes". "Le directeur de cabinet, c'est à travers lui que passent tous les dossiers. Maintenant, ce qui pousse à l'Aps d'aller en grève, je ne le vois pas, dans la mesure où le blocage concernant le visa qu'ils demandaient, ils ont eu un accord. Mais vous savez, en termes de visa, seul le ministre peut le donner. Hier, ils sont venus, mais le ministre Abdoulaye Baldé était à Kolda. A la limite, c'est aujourd'hui qu'ils doivent recevoir le visa".

