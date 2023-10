Grève : Ça râle toujours dans les rangs des travailleurs des collectivités territoriales

En cette période de rentrée scolaire, autant dire que le mot d’ordre de grève qu’ils ont renouvelé hier, pour une durée de 5 jours encore, risque de donner le tournis aux parents d’élèves qui veulent inscrire et/ou réinscrire leurs enfants.



En effet, l’un des impacts de ce mouvement d’humeur, c’est que l’établissement des extraits de naissance et autres documents nécessaires à l’inscription des potaches, ne sera pas possible avant la semaine du 9 octobre. Et, qui sait si ce mot d’ordre ne sera pas reconduit.



Car, les syndicalistes qui ne cessent de dénoncer l’attitude du gouvernement, annoncent une nouvelle assemblée générale, le mardi 10 octobre prochain. Et, pour mieux se faire entendre, ils comptent organiser une marche nationale le vendredi 13 octobre, à partir de 15 heures, renseigne "Rewmi".